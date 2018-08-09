Kandil'e hava harekatı! TSK hepsini yerle bir etti!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’a hava harekatı düzenledi. Terör örgütü PKK’ya ait mevzilerin yok edildiği harekatla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Irak kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.”