Kandil'e hava harekatı! TSK hepsini yerle bir etti!
TSK tarafından Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen harekatta terör örgütü PKK'a ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.09 Ağustos 2018 Perşembe 09:01
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’a hava harekatı düzenledi. Terör örgütü PKK’ya ait mevzilerin yok edildiği harekatla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Irak kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.”
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