Kandil’de öldürülen PKK’nın üst düzey isimleri kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör yuvası Kandil’e yönelik gerçekleştirilen son dakika operasyonu hakkında bilgi verdi. "Kandil’de Apo’nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik.” dedi. Bakan Soylu’nun ‘Kandil’de Apo’nun bir adamını daha götürdük’ dediği PKK’nın üst düzey isminin kim olduğunu merak ediyordu. Kandil'de öldürülen teröristler Rıza Altun, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş olduğu açıklandı. Peki Rıza Altun kimdir? Mikail Özdemir kimdir? Emrullah Dursun kimdir? Ali Aktaş kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, "Kandil’de Apo’nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik." dedi.

Terörist Cemil Bayık'ın en yakın teröristi öldürüldü

MİT ve TSK ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindeki teröristler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, terör örgütüPKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki teröristler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Rıza Altun kimdir?

PKK'nın kurucu kadrosunda ve Cemil Bayık'a en yakın isimler arasında yer alan Rıza Altun, geçmiş dönemde terör örgütünün sözde İran Sorumlusu ve Avrupa Alanı Sorumlusu olarak görev yaptı.

Terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi üyeliğinde de bulunan Altun, sözde Siyasi Komite ve sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde sorumlu düzeyde yer alıyor.

Bölgedeki uluslararası aktörler ile temaslar gerçekleştiren terörist Altun, İçişleri Bakanlığının terörden aranlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

Teröristin ismi, hem Interpol'ün aranan şahıslar listesinde hem de ABD'nin uyuşturucu kaçakçısı listesinde bulunuyor.

Mikail Özdemir kimdir?

PKK terör örgütüne 1990'da katılan Mikail Özdemir, ilk olarak terör örgütünün kırsaldaki birimlerinde faaliyet gösterdi, ardından Kandil'e geçerek PKK'nın sözde istihbarat birimlerinin kurucu kadroları arasında yer buldu.

Terör örgütü PKK'nın lider kadrosundan Karayılan">Murat Karayılan'a bağlı olarak mali işlerden sorumlu olan Özdemir, Cemil Bayık'ın en güvendiği isimler arasında bulunuyor.

Terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Özdemir, PKK'nın dış temaslarını koordine ediyor.

Emrullah Dursun kimdir?

Terör örgütü PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Emrullah Dursun'un, terör amaçlı gasp ve soygundan, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeye kadar birçok suç kaydı bulunuyor.

Bir dönem örgütün sözde Yürütme Konseyi'nde yer alan terörist Dursun, son yıllarda sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösterdi.

Ali Aktaş kimdir?

PKK terör örgütüne 1978 yılında katılan Ali Aktaş, 2009 yılından bu yana üst düzey örgüt üyeleri arasında yer aldı.

"Sinan Sor" kod adıyla uzun süre Rusya ve Ermenistan'da faaliyet gösteren Ali Aktaş, Avrupa ve Rusya alanından Kandil'e para aktarım faaliyetlerini yürüttü. Irak'a 2011 yılında döndükten sonra terör örgütünün sözde gümrük sorumlusu olan Aktaş, 2014 yılında PKK'nın Mahmur Sorumlusu oldu. Aynı yıl PKK terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Biriminde görev alan Aktaş, 2017 yılında Kandil'e çekildi ve Kandil Bölgesi Sorumlusu oldu.