Üç aylar recep ayıyla birlikte 2 Şubat'ta başladı. 4 Mart'ta ise şaban ayına girildi. 2 Nisan Cumartesi günü ise hasretle beklenen ramazan ayı başlayacak. Pek çok kişi ramazan yaklaşırken sıradaki kandilinin ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı.

Kandil ne zaman? Önümüzdeki kandil hangisi?

Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan gece Berat kandili idrak ediliyor. 17 Mart Perşembe akşamı Berat Kandili idrak edilecek.

Berat gecesi neler yaşanmıştır?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.