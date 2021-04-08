Kanal’ın temelini bu yaz atıyoruz! Erdoğan, “İsteseler de istemeseler de kanal İstanbul’u yapacağız” dedi ve müjdeyi verdi

Yeni Akit TBMM

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bugünler uğruna bildirilen yayınlanan ve sözde “Millet İttifakı” mensuplarının diline doladığı Kanal İstanbul konusunda son noktayı koydu... 104 vesayet meraklısı emekli amiralin gece yayınladığı darbe imalı bildirinin merkezinde ana muhalefet partisi CHP’nin olduğunu yineleyen Başkan Erdoğan şunları dile getirdi:

Terör ve darbeseviciler

“Bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilişkilendirerek gündem saptırma olarak aklamaya çalışacak kadar şirazeyi kaybettiler. Bununla da kalmayıp bizi, herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Tabii kendileri teröristlerle al takke-ver külah ilişkisi içinde oldukları için, teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Yine kendileri tüm hayatları boyunca iktidarı darbe ve vesayet gölgesinde aradıkları için, darbeciye darbeci dememizden huzursuzluk duyuyorlar. Teröristlerle ve darbecilerle mücadelemizi ekonomiyle ilişkilendirerek, güya kendi akıllarınca, bir taşla iki kuş vurmanın hesabını yapıyorlar.

Bildiriyi küçümseyen darbecidir

“Türkiye, daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin tâ kendisidir. Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp, işi salgınla mücadelede ülkemizin en yetkin isimlerinden oluşan Bilim Kurulu’na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı. Takdirini sağlık çalışanlarına bırakıyorum. Rabbim ülkemizi bu habis zihniyetin tasallutundan, bu zihniyetin yol açacağı tahribattan, bu zihniyetin sebebiyet vereceği yıkımdan muhafaza eylesin diyorum.

Kılıçdaroğlu, cuntacı emekli amirallerin Başkomutanı

“Buradan Genelkurmay Başkanı’ndan erine kadar kahraman ordumuzun tüm mensuplarına şükranlarımı gönderiyorum. Tüm kalbimizle darbecilerden temizlenen TSK’nın yanındayız. Rabbime, bana böyle bir ordunun ‘başkomutanı’ sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamd-ü senalar ediyorum. Tabii emekli amiraller bu işin dışında. Onları karıştırmayalım. Bu emekli amiraller talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor. Zaten onun imzası var. Önce onun temizlenmesi lazım. Sonra kendini kurtaramaz. 15 Temmuz gecesi kaçtın Bakırköy’e gittin. Ama şimdi kaçacaksın, kovalayacağız.”

Kanal İstanbul bu yaz tamam

Kanal İstanbul müjdesi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Madem söz eserden açıldı, buradan milletime bir de müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200’den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı. İstanbul Boğazı’ndan yılda 40 binin üzerinden gemi geçiyor. Buna karşılık Panama kanalından 13 bin, Süveyş’ten 17 bin civarında geçişi yaşanmaktadır. Tabii diğer kanallardan elde edilen gelirleri telaffuz bile etmiyorum. İnşallah bu önemli projenin, etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz.”