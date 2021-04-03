Kanal İstanbul projesiyle ilgili heyecanlandıran açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul projesinde hazırlıkların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nın artık gemi trafiğini kaldıramadığını söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını tasarlamak lazım. Denizden ticaret sağlanıyor, gemi hacimleri oldukça büyüdü, gemi ve liman yatırımları artıyor. Dünyanın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor. Yapacağımız bir su yoludur. Eko sistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak."