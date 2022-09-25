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Yerel "Kanal İstanbul eninde sonunda yapılacak"
Yerel

"Kanal İstanbul eninde sonunda yapılacak"

Kanal İstanbul hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Burayı genel bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz. Proje eninde sonunda hayata geçecek. Bu bir ihtiyaç."

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:42:00 -
"Kanal İstanbul eninde sonunda yapılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabah gazetesine Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde gelinen noktayı şu şekilde yanıtladı:

"Kanal İstanbul'da Sazlıdere Köprüsü'nün yapımına başlandı. Yollar ve tren hatları yapılıyor. Bu, dünyanın en önemli projelerden biri. Uzun soluklu bir iş. İmar planları yapıldı.

Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak. Burayı genel bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz. Proje eninde sonunda hayata geçecek. Bu bir ihtiyaç.

Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. Rakam 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90'ı denizden taşınıyor. Şu anda Boğaz'dan 40 bin gemi geçiyor. Yarın gemi sayısı 60-70 bine çıkarsa Boğaz'dan geçmesi mümkün olmaz. O zaman ne olacak? Marmara Denizi gemi havuzuna dönüşür.

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