Kanada'yı geçen Fas çeyrek finalde! Alnı secdeli kahramanlar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fas milli takımı, Kanada'yı da 3-0'lık sonuçla geçerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.
Bir önceki turda güçlü rakibi Hollanda'yı penaltılarla eleyen ve maç sonu şükür secdeleriyle gündeme damga vuran Fas milli takımı, Kanada'yı da 3-0'lık sonuçla geçerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.
FAS FARKLI KAZANDI
Son 16 turunda Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. NRG Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fas, 3-0 kazandı.
Fas'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 82. dakikalarda Onuahi ile 90+8. dakikada Rahimi kaydetti.
Bu sonucun ardından Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Kanada turnuvaya veda etti.
Fas çeyrek finalde Paraguay - Fransa maçının kazananıyla karşılaşacak.
TARİHE GEÇTİ
Fas Dünya kupasında birden fazla kez çeyrek finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.
Maç sonu yine secdeli, dualı şükür manzaraları vardı.