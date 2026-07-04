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Spor Kanada'yı geçen Fas çeyrek finalde! Alnı secdeli kahramanlar
Spor

Kanada'yı geçen Fas çeyrek finalde! Alnı secdeli kahramanlar

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kanada'yı geçen Fas çeyrek finalde! Alnı secdeli kahramanlar

Fas milli takımı, Kanada'yı da 3-0'lık sonuçla geçerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Bir önceki turda güçlü rakibi Hollanda'yı penaltılarla eleyen ve maç sonu şükür secdeleriyle gündeme damga vuran Fas milli takımı, Kanada'yı da 3-0'lık sonuçla geçerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

FAS FARKLI KAZANDI

Son 16 turunda Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. NRG Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fas, 3-0 kazandı.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 82. dakikalarda Onuahi ile 90+8. dakikada Rahimi kaydetti.

Bu sonucun ardından Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Kanada turnuvaya veda etti.

 

Fas çeyrek finalde Paraguay - Fransa maçının kazananıyla karşılaşacak.

 

TARİHE GEÇTİ

Fas Dünya kupasında birden fazla kez çeyrek finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Maç sonu yine secdeli, dualı şükür manzaraları vardı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu zafer Fas milli takımına ve Müslüman kardeşlerimize büyük bir gurur kaynağıdır! Kanada'yı yenerken de Allah'ın izniyle şükran dolu o secdeler, bize inançlı gençlerimizle birlikte her zaman umut dolu bir Türkiye hayali gösteriyor. Dünya Kupası'nda bu başarılarına devam ederlerse, bütün İslam dünyasının gururu olacaklar.
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