  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haarp gemisi Zonguldak'a demirledi! Murat Akan duyurdu: Devlet harekete geçti, Hulusi Akar 3 gün sonra...

PKK'nın 9 helikopteri daha var! ABD'den PKK'lılara helikopter hediyesi ve pilotluk eğitimi!

Tarihi itiraf geldi: İsveç bin pişman, keşke izin vermeseydik

Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da! Samih Şukri ile ortak açıklama yaptı

ABD devi Türkiye kararını dünyaya ilan etti! Bu adım çok konuşulur

Yazıklar olsun sana Temel Karamollaoğlu! Bunu da yaptın ya, diyecek söz yok

ABD'de batan batana! Faiz lobisi kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı

AK Partili Mehmet Metiner'den flaş çıkış! O isimler listelere konulmamalı

Sosyal medyayı sallayan Kılıçdaroğlu yorumu! "Ben PKK'lı mıyım?.."

Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim! Depoları doldurmak için bekleyin, öyle bir indirim geliyor ki...
Dünya Kanadalı bakan fena bozuldu! Soruları cevapsız bırakıp resmen kaçtı!
Dünya

Kanadalı bakan fena bozuldu! Soruları cevapsız bırakıp resmen kaçtı!

Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge, Kanadalı yazar Yves Engler'ın, ABD'nin Irak'ı işgaliyle ilgili sorusunu sorduğu anda suratında beliren bozulma anı ve sorulan soruları cevapsız bırakarak kaçması dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-03-18 16:19:00 - 2023-03-18 16:22:18

Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge, Kanadalı yazar Yves Engler'ın, ABD'nin Irak'ı işgaliyle ilgili sorusunu sorduğu anda suratında beliren bozulma anı ve sorulan soruları cevapsız bırakarak kaçması dikkat çekti

Bakan St-Onge'a'a, “Rus ve Belaruslu atletleri Olimpiyat Oyunları'nda istemediğinizi söylemiştiniz” hatırlatmasında bulunan Engler, “ABD Irak'ı işgal ettiğinde de aynı şeyi hissettiniz mi? Peki Afganistan? Kanadalı birlikler buraları bombaladığında aynı şeyleri düşündünüz mü? Kanada Libya ve Afganistan'ı bombaladı. Kanadalı atletler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorularını sordu.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKIP KAÇTI

Spor Bakanı, Engler'in soruları karşısında hızla uzaklaştı. St-Onge'a İsrail'in Filistin işgalini hatırlatarak İsrailli atletleri de soran Engler, “50 yıldır süren işgalden sonra İsrailli atletlerin de müsabakalara katılmasının yasaklanmasına ne dersiniz?” diye sordu.
Engler'in hiçbir sorusuna cevap vermeyen St-Onge, asansöre binerek uzaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23