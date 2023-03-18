Kanadalı bakan fena bozuldu! Soruları cevapsız bırakıp resmen kaçtı!

Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge, Kanadalı yazar Yves Engler'ın, ABD'nin Irak'ı işgaliyle ilgili sorusunu sorduğu anda suratında beliren bozulma anı ve sorulan soruları cevapsız bırakarak kaçması dikkat çekti

Bakan St-Onge'a'a, “Rus ve Belaruslu atletleri Olimpiyat Oyunları'nda istemediğinizi söylemiştiniz” hatırlatmasında bulunan Engler, “ABD Irak'ı işgal ettiğinde de aynı şeyi hissettiniz mi? Peki Afganistan? Kanadalı birlikler buraları bombaladığında aynı şeyleri düşündünüz mü? Kanada Libya ve Afganistan'ı bombaladı. Kanadalı atletler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorularını sordu.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKIP KAÇTI

Spor Bakanı, Engler'in soruları karşısında hızla uzaklaştı. St-Onge'a İsrail'in Filistin işgalini hatırlatarak İsrailli atletleri de soran Engler, “50 yıldır süren işgalden sonra İsrailli atletlerin de müsabakalara katılmasının yasaklanmasına ne dersiniz?” diye sordu.

Engler'in hiçbir sorusuna cevap vermeyen St-Onge, asansöre binerek uzaklaştı.