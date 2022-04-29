Kanada'dan Ukrayna kararı! Yeniden açacaklar

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Ukrayna’daki büyükelçiliğini yeniden açmayı planladıklarını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Kanada’nın Ukrayna’daki büyükelçiliğini kısa süre içinde yeniden açmayı planladığı açıklandı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, “Hedefimiz önümüzdeki günlerde veya haftalarda bunu gerçekleştirmek. Sadece personel için güvenli bir ortam olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ayrıca diğer meslektaşlarımızın ve müttefiklerimizin ne yaptığına bakıyoruz” dedi.

"Büyükelçiliği kapatmamalıydık"

Kanada'nın eski Rusya büyükelçisi Jeremy Kinsman ise, Kanada'nın diplomatik varlığını Ukrayna'dan asla taşımaması gerektiğini belirterek, "Asla ayrılmamalıydık. Büyükelçiliği kapatmamalıydık. Hükümetlerin geçmişten öğrendiklerimizi neden tekrar tekrar unuttuğunu bilmiyorum. Büyükelçiliklerimiz bir hükümete akreditedir ve siz hükümetten ayrılmıyorsunuz" ifadelerini kullandı

Kanada, geçtiğimiz 12 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini kapatmış ve Ukrayna'da Rus saldırıları tehditlerinin artması üzerine diplomatik personelini Ukrayna'nın Lviv şehrine taşımıştı. Daha sonra tüm personel Polonya'ya gönderilmişti.