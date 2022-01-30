Kanada'da zorbalığa karşı dev protesto! Ülkedeki kamyoncular başkenti ulaşıma kapattı

Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugün de zorunlu aşıya karşı gösterilere Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.

Hükümet protestoculara baskı uyguluyor

Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.

Maske zorunluluğuna da tepki

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.

Halktan büyük destek

Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.