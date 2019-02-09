Kanada'da işletme sayısı 1.2 milyonu geçti

Kanada İstatistik Kurumu'nun 7 Şubat 2019 tarihinde yayımladığı rapora göre, Aralık ayında Kanada'da personel istihdam eden, aktif işletme sayısı 1.283.789'e ulaştı. Eyalet bazında, personel istihdam eden, aktif işletmelerin en çok bulunduğu eyalet, 471.846 işletmeyle Ontario eyaleti. En çok işletme sayısı olan Ontario'yu 261.002 işletmeyle Quebec, 201.904 işletmeyle British Columbia, 175.346 işletmeyle Alberta takip ediyor. Aktif işletmelerin en çok faaliyet gösterdiği üç sektör, sırasıyla, inşaat (148.006), profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler (146.782) ile perakende ticaret (145.274). Bu işletmelerin yanı sıra, Kanada'da, personeli olmayan ve yıllık geliri 30.000 dolardan fazla olan aktif işletme sayısı: 2.859.965.