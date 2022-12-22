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Dünya Kanada'da 8 genç kız, 59 yaşındaki evsizi öldürdü
Dünya

Kanada'da 8 genç kız, 59 yaşındaki evsizi öldürdü

Kanada'da sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiği belirtilen sekiz genç kız, 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 11:12:00 -
Kanada'da 8 genç kız, 59 yaşındaki evsizi öldürdü

 Kanada'da sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiği belirtilen sekiz genç kız, 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü.

Toronto polisi, pazar günü sabah saatlerinde kent merkezinde 3'ü 13, 3'ü 14 ve 2'si 16 yaşında sekiz kızın, bir kişiye bıçakla saldırdığını açıkladı.

Kızların sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiğini belirten polis, kızların adamın alkol şişesini almaya çalıştığı olayda 59 yaşındaki evsizin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kızların bir araya geliş sebebinin bilinmediğini ifade eden polis, grubun gözaltı sürecinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Polis, olay yerinde çeşitli silahların bulunduğunu, kızların ailelerine bilgi verildiğini belirtti.

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