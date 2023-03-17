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Dünya Kanada, Çin, Hong Kong ve Macao’dan gelen yolcular için karar
Dünya

Kanada, Çin, Hong Kong ve Macao’dan gelen yolcular için karar

Kanada hükümeti; Çin, Hong Kong ve Macao’dan havayolu ile gelen yolculara ülke girişinde test yapmaya son verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 16:43:00 -
Kanada, Çin, Hong Kong ve Macao’dan gelen yolcular için karar

Kanada hükümeti; Çin, Hong Kong ve Macao’dan havayolu ile gelen yolculara ülke girişinde test yapmayı bıraktı. Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, açıkladığı resmi bir bildiri ile, eldeki en son verilerin ve bilgi unsurlarının ikna edici olması dolayısıyla şimdiye değin uygulanan önlemlere son verilmesine olanak veren bir ortamın meydana gelmiş bulunduğunu belirtti.

Açıklanan bildiride, Kanada ve bazı başka ülkelerin sınırlarında Ocak 2023’ten itibaren aldıkları geçici önlemlerden sonra Çin’in ve uluslararası topluluğun verilerinde ortaya çıkan belirgin düzelme ve uçakların kullanılmış sularının örneklem analizinde endişe verici yeni varyant bulunmaması, bu ülkeyi önlem uygulamalarını yürürlükten kaldırmaya yöneltti.

 

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