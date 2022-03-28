  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kanada 36 yıl sonra başardı
Spor

Kanada 36 yıl sonra başardı

Beşiktaşlı Atiba ve Larin ile Hataysporlu Adekugbe'nin formasını giydiği Kanada Milli Takımı, 36 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 02:59:00 -
Kanada 36 yıl sonra başardı

2022 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde Kanada ile Jamaika karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kanada, sahadan 4-0 galip ayrılarak 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Kanada'nın ilk golünü 13. dakikada Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin kaydederken, diğer goller 44'te Tajon Buchanan, 82'de Junior Hoilett ile 88'de Adrian Mariappa'dan (k.k.) geldi.

13 maç sonunda 28 puana ulaşan Kanada, bitime 1 maç kala elemeleri lider olarak tamamlamayı garantilerken, 7. sıradaki Jamaika 8 puanda kaldı.

Bu sonuçla birlikte en son 1986 yılında Dünya Kupası'na katılan Kanada Milli Takımı, 36 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Beşiktaş 'ın yıldız futbolcularından Cyle Larin maça ilk 11'de başlayıp 62 dakika sahada kalırken, Atiba Hutchinson ise 62. dakikada oyuna dahil oldu. Hataysporlu Sam Adekugbe ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay