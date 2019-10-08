Her yıl yüzbinlerce ise bir hastalık veya kazadan dolayı kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Uzmanlar ise çok sayıda insanı konuyla ilgili bilinçlendirmeye çalışıyor. Kan verme eylemi hasta ve zor durumda insanlara yardım etmenin yanı sıra vücuda da oldukça faydası bulunmaktadır. Peki, kan vermenin faydaları nelerdir?

Kan, tek kaynağı insan olan çok değerli bir ilaçtır. Yaklaşık kırk yıldan beri kan yerine kullanılabilecek ve bu değerli yaşam iksirinin yerini alabilecek, yapay bir madde elde etmeye yönelik çalışmalar olmakla birlikte, bu konuda tatmin edici sonuçlar alınamamıştır. Elde edilen, sınırlı kullanım alanı olan bazı yedekler de kullanımlarının pratik olmaması ve çeşitli yan etkileri nedeniyle yaygın olarak kullanılamamıştır. Tek kaynağının insan olması ve ihtiyaç duyulduğunda yerine kullanılabilecek bir yedeğinin olmaması kanın ve kan bağışlamanın önemini son derecede arttırmaktadır.

Kimler kan bağışında bulunabilir?

18-65 Yaş arasında, ağırlığı 50 kg üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan, hemoglobin ölçümü normal olan herkes (en sık 2 ay ara ile) yılda dört kez kan bağışında bulunabilir.

Kan vermenin sağlığa faydaları neler?

Kan verince kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk edilir.

Kan hücreleri yenilenir.

İnsan psikolojik olarak rahatlar, kendini huzurlu hisseder.

Daha sonra kendisine kan verilmesi gerektiğinde bunu yapacak insanların çıkacağını düşünerek güven duyar.

Her kan bağışlayana kan grubu, kan sayımı ve kan yoluyla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama testleri uygulanır, bu da bir yarar olarak düşünülebilir.

Gönüllü bağışçılardan alınan kan, güvenli kan olduğundan kan yoluyla hastalık bulaşması da daha az olmaktadır. Sonuç olarak gönüllü bağışçıların sayısının artması, toplumun sağlık düzeyi üzerine olumlu etki yapmaktadır.