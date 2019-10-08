0553 313 94 23

Kan vermenin sağlığa faydaları neler?

Her yıl yüzbinlerce ise bir hastalık veya kazadan dolayı kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Uzmanlar ise çok sayıda insanı konuyla ilgili bilinçlendirmeye çalışıyor. Kan verme eylemi hasta ve zor durumda insanlara yardım etmenin yanı sıra vücuda da oldukça faydası bulunmaktadır. Peki, kan vermenin faydaları nelerdir?

08 Ekim 2019 Salı 20:25
Kan vermenin sağlığa faydaları neler?

Her yıl yüzbinlerce ise bir hastalık veya kazadan dolayı kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Uzmanlar ise çok sayıda insanı konuyla ilgili bilinçlendirmeye çalışıyor. Kan verme eylemi hasta ve zor durumda insanlara yardım etmenin yanı sıra vücuda da oldukça faydası bulunmaktadır. Peki, kan vermenin faydaları nelerdir?

Kan, tek kaynağı insan olan çok değerli bir ilaçtır. Yaklaşık kırk yıldan beri kan yerine kullanılabilecek ve bu değerli yaşam iksirinin yerini alabilecek, yapay bir madde elde etmeye yönelik çalışmalar olmakla birlikte, bu konuda tatmin edici sonuçlar alınamamıştır. Elde edilen, sınırlı kullanım alanı olan bazı yedekler de kullanımlarının pratik olmaması ve çeşitli yan etkileri nedeniyle yaygın olarak kullanılamamıştır. Tek kaynağının insan olması ve ihtiyaç duyulduğunda yerine kullanılabilecek bir yedeğinin olmaması kanın ve kan bağışlamanın önemini son derecede arttırmaktadır.

Kimler kan bağışında bulunabilir?

18-65 Yaş arasında, ağırlığı 50 kg üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan, hemoglobin ölçümü normal olan herkes (en sık 2 ay ara ile) yılda dört kez kan bağışında bulunabilir.

Kan vermenin sağlığa faydaları neler?

Kan verince kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk edilir.

Kan hücreleri yenilenir.

İnsan psikolojik olarak rahatlar, kendini huzurlu hisseder.

Daha sonra kendisine kan verilmesi gerektiğinde bunu yapacak insanların çıkacağını düşünerek güven duyar.

Her kan bağışlayana kan grubu, kan sayımı ve kan yoluyla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama testleri uygulanır, bu da bir yarar olarak düşünülebilir.

Gönüllü bağışçılardan alınan kan, güvenli kan olduğundan kan yoluyla hastalık bulaşması da daha az olmaktadır. Sonuç olarak gönüllü bağışçıların sayısının artması, toplumun sağlık düzeyi üzerine olumlu etki yapmaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:25
  1. kan vermek
  2. kan vermenin faydası
  3. kan vermenin sağlığa faydaları
  4. Kimler kan bağışında bulunabilir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li senatörden küstah açıklama! Türkiye Suriye'ye girerse...
    1. ABD'li senatörden küstah açıklama!..
    2. Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek?..
    3. Teröristbaşı Salih Müslim'den..
    4. Instagram karanlık mod nedir?..
    5. Fikret Orman'dan flaş karar
    6. AK Partili küskünlerin anket sonucu..
    7. AB'den kripto paralara düzenleme..
    8. Kan vermenin sağlığa faydaları neler?
    9. Yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı..
    10. 'Ben istifa etmedim'
    11. Yıldız Tilbe'den ABD'ye sert sözler:..
    12. İğde hangi hastalıklara iyi gelir?..
    13. Instagram dondurma işlemi nasıl..
    14. Alpay Özalan'dan Bay Kemal'e..
    15. Serdar Adalı kimdir kaç yaşında?..
    16. Üzerine yıldırım düşen adamın kalbi..
    17. İlk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil..
    18. Ahmet Nur Çebi kimdir kaç yaşında?..
    19. İsmail Hakkı Pekin: ABD, Türkiye'ye..
    20. Oktay Vural'dan flaş çıkış: Oğlum bak..
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!