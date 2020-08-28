Kan kustu! Başbakan istifa edecek
Temmuz ayında konutunda kan kustuğu belirtilen Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa edeceği iddia edildi.
Japonya'da gündemi sarsan bir iddia öne sürüldü. Kamu yayıncısı NHK'nın LDP'den ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, Başbakan Şinzo Abe sağlık durumu nedeniyle istif aetme kararı aldı.
Basın toplantısı yapmadı
Haziran ayından itibaren düzenli basın toplantısı yapmayan Abe'nin ağustos ayından itibaren birçok tetkikten geçti. Son basın toplantısını 18 Haziran'da yapan Abe, kendisine yöneltilen sorulara ise kısa kısa cevaplar veriyor.
Kan kustuğu söylendi
Ülkedeki ulusal basın temmuz ayında başbakanın konutunda kan kustuğu kaydedilmişti. Geçtiğimiz hafta Abe, Japonya'da tek görev döneminde en uzun süre kalan başbakan ünvanını almıştı.