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Yerel Kan donduran vahşet! Babasını gözünü kırpmadan katletti
Yerel

Kan donduran vahşet! Babasını gözünü kırpmadan katletti

Adana’nın Seyhan ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirince korkunç gerçek ortaya çıktı. Bir kişi banyoda babasının boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:37:00 -
Kan donduran vahşet! Babasını gözünü kırpmadan katletti

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 3. katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtırdığında Cabbar D. K.’nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Cinayeti ise oğlu S.K.’nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, polis tarafından götürülürken kız kardeşi tepki gösterdi. Olay yerine gelen S.K.’nin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  Adana’da geçtiğimiz perşembe günü de sulama kanalında torba içinde ceset bulunmuş daha sonra bu kişinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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