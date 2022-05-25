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Yerel Kan donduran cinnet olayı! Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü!
Yerel

Kan donduran cinnet olayı! Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü!

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdü. Daha sonra balkondan atlayan adam ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 10:11:00 -
Kan donduran cinnet olayı! Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü!

Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

ÇOCUKLARINI BALKONDAN ATTI

Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı. 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Babanın da hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

MİSAFİRLİĞE GELMİŞLER

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.

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