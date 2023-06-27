"Kan dökülmemesi emri verdim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paramiliter grup Wagner'in başarısızlıkla sonuçlanan isyanı sırasında "kan dökülmesini önleme" emrini verdiğini söyledi.

Putin televizyonda yayınlanan konuşmasında Ruslara "vatanseverlikleri" ve birliktelikleri için teşekkür etti.

"Olayların en başından itibaren, büyük bir kan dökülmesini önlemek için doğrudan benim talimatımla önlemler alındı" diyen Putin, Batı ile Ukrayna'nın "böyle bir kardeş katliamını" istediğini savundu.

Putin, Wagner'in askerlerine, başarısız isyanının ardından orduyla sözleşme imzalamaları, Belarus'a gitme ya da evlerine dönme şansı sunduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı, konuşmasında "Direnciniz, birliğiniz ve vatanseverliğiniz için size (Ruslara) teşekkür ediyorum. Bu vatandaş dayanışması her türlü şantajınbaşarısızlığa mahkum olduğunu gösterdi" dedi.

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