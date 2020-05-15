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Kamyonetle köy köy dolaşıp öğrecilerle hasret giderdiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı taşımalı bir köy okulunda görev yapan öğretmenler öğrencilerini kamyonet kasasında ziyaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:58:12 -
Kamyonetle köy köy dolaşıp öğrecilerle hasret giderdiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı taşımalı bir köy okulunda görev yapan öğretmenler öğrencilerini kamyonet kasasında ziyaret ediyor.



Kdz. Ereğli’ye bağlı Kurtlar İlkokulunda görev yapan öğretmenler öğrencileriyle hasret gidermek için bir kamyonet kasasında köy köy dolaşıp öğrencilerini ziyaret ediyor. Tüm dünya genelinde etkisini gösteren Korona virüsten dolayı yaklaşık 2 aydır tatil olan okullardan dolayı okula gidemeyen öğrenciler için öğretmenler öğrencileri için moral gezisi hazırladı. Bir kamyonet kasasında köy köy dolaşarak öğrencilerine ulaşan öğretmenler “Onlar bize gelemiyorsa biz çocuklarımıza gideriz.” diyerek bekleyen öğrencilerine kavuşuyor. Öğrencilerini çok özlediklerini belirten Okul Müdürü Saygın Türk ise, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerindeki ışık yüzlerindeki gülümseme için aşılmayacak engel yoktur. Her gün özlemlerini, yaptığımız canlı ders bağlantılarında dile getiren öğrencilerimizle bir nebzede olsa bir araya gelebilmek mutlulukların en güzeli.” diye konuştu.


Öğretmenler ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak sohbet etti.

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