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Yerel Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı
Yerel

Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 16:09:00 -
Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

dinilen bilgiye göre Uludağ yolunda ilerleyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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