Kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 ölü!
Uganda'nın Isingiro bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 8 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Uganda'nın Isingiro bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 8 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaza, Mbarara-Isingiro otoyolunda meydana geldi.
Ülke medyasına göre bir kamyon ile servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Polis istatistiklerine göre Uganda, her yıl yaklaşık 20 bin kaza ve yaklaşık 2 bin ölüm kaydediyor. Bu nedenle Uganda, karayolu trafiğinde ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. (İLKHA)
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