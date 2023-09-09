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Dünya Kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 ölü!
Dünya

Kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 ölü!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:10:00 -
Kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 ölü!

Uganda'nın Isingiro bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 8 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Uganda'nın Isingiro bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 8 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaza, Mbarara-Isingiro otoyolunda meydana geldi.

Ülke medyasına göre bir kamyon ile servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Polis istatistiklerine göre Uganda, her yıl yaklaşık 20 bin kaza ve yaklaşık 2 bin ölüm kaydediyor. Bu nedenle Uganda, karayolu trafiğinde ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. (İLKHA)
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