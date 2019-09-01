Kamuda sözleşmeli personel alımı atağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fitili ateşlenen istihdam seferberliğine özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşları da katkı sağlıyor. Bu kuruluşlar, çalışan sayılarını artırmak için gerekli her adımı atıyor. Kadrolu personelin yanı sıra sözleşmeli eleman alımı da yapıyor.

Alımlar için ilanlar veriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4 bin 996 personel istihdam etmek için düğmeye bastı. Genel müdürlük sözleşmeli bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 muhafaza memuru almak için ilana çıktı. Adaylar 24 Eylül ile 7 Ekim tarihleri arasında www.ogm.gov.tr adresinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapacak. OGM ayrıca mühendis, avukat, tekniker, laborant ve büro çalışanı olmak üzere sözleşmeli bin 146 eleman istihdam edecek.

Şartlar açıklandı

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları; 2018 KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Sağlık için 17 bin 689 personel daha

Sağlık Bakanlığı da sözleşmeli eleman alımına hız verdi. Ağustosta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe, 3 bini tekniker olmak üzere toplam 12 bin kişiyi kadrosuna katan bakanlık, eylül ve ekim aylarında ise 17 bin 689 personel alacak.

Öğretmen ordusu büyüyor

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığını kapatmaya çalışıyor. Bu çerçevede 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapan bakanlık, 100 binlerce adayı mülakata tabi tuttu. Mülakatta başarılı olan adayların atamaları 9 Ağustos’ta yapıldı. Çiçeği burnunda öğretmenler, yarın göreve başlıyor. Büyümeye ve güçlenmeye odaklanan Jandarma Genel Komutanlığı ise 22 bin sözleşmeli uzman erbaş almak için kolları sıvadı.

10 bin polis daha

Kamu kuruluşlarının kadrolu eleman alımı da sürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 12 bin 713 memur alımı gerçekleştiriliyor. Bakanlığın infaz koruma memuru, zabıt kâtibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için açtığı başvurular 16 Temmuz’da sona erdi. Uygulamalı ve sözlü sınav süreci de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, polis sayısını arttırarak emniyet teşkilatını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bakanlık, bu minvalde eylül ayında 10 bin polis alacak.

13 bin aileyi sevindirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temmuz ayında 10 bin 14 beden işçisi, bin 915 satış danışmanı, bin 831 temizlik görevlisi istihdam etti. 13 bin 760 ailenin daha ekmek kapısı olan kurum özel sektörün işçi talebini karşılamak için de elinden gelen yapıyor.

Turizm Bakanlığı takvim belirledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı da 4 bine yakın işçi, 600’e yakın arkeolog, 250 civarında sanat tarihçisi almak için çalışmalar yürütüyor. Bakanlık, bu çerçevede 3 yıllık bir takvim belirledi.

Gençlere iş imkânı

İŞKUR yetkilileri, genç istihdamını artırmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Üniversitelileri tek tek dolaşan yetkililer, gençlere kariyer planlarını belirlemelerinde yardımcı oluyor. 2.5 yılda binlerce öğrenciye dokunan İŞKUR, hedef büyüttü. 2020 hedefi 81 ilde üniversitelilerle buluşmak, mentorlük hizmetlerini daha geniş alana yaymak olarak ilan edildi.