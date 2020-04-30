"Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor?" sorusu bilerce çalışanı ilgilendirdiği için yakından takip ediliyor ve araştırılıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri halihazırda fevam ediyor. Bu genelgenin koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilmesi, virüsün azalmasıyla birlikte, ne zaman son bulacağı sorusunuda akıllara getiriyor.

Yalova Valiliği, yaptığı açıklamayla birlikte esnek çalışma süresinin sonlandığını duyurdu. Diğer şehirler için bu kararın ne zaman alınacağı bilinmiyor. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında yeniakit.com.tr adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Yalova Valiliğinin resmi açıklaması

“İlgi sayılı yazımız ile corona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında asgari düzeyde personel ile dönüşümlü çalışma sistemine geçildiği, ancak duyulan lüzum üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin tam zamanlı olarak göreve gelmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastalardan durumunu raporlayanlar ile hamile ve engelli personel muaf tutulacaktır. Bununla birlikte Ramazan ayı münasebetiyle bayan personel saat 16.00’dan sonra idari izinli sayılabilecektir.”