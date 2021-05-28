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Ekonomi Kamuda çalışanlar emekli olduktan sonra çalışırsa maaşı kesilir mi
Ekonomi

Kamuda çalışanlar emekli olduktan sonra çalışırsa maaşı kesilir mi

Kamuda çalışanlar emekli olduktan sonra maaş kesintisi olur mu? Kamuda çalışanlar emekli olduktan sonra çalışıyorsa maaş kesintisi olur mu? Sosyal güvenlik destek primi ödemesi ile kamuda çalışanların emekli aylığından kesinti yapılıyor mu? soruları kamuda çalışan ve emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olan ancak çalışmaya devam edenlerce sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:48:00 - 2021-05-28 16:48:37
Kamuda çalışanlar emekli olduktan sonra çalışırsa maaşı kesilir mi

Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi (SGDP) çalışılan ve emekli olunan statüye göre değişiyor. Memurlarda uygulama farklı, işçi statüsünde çalışanlarda farklı. Noyan Doğan konuya ilişkin köşesine  şunları dile getirdi: “Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılır.

Kamuda çalışanlar ise emekli aylığından kesinti yapılarak yine kamuda çalışabilirler. Ancak belediyeler, il özel idareleri gibi sizin çalıştığınız kurumlarda emeklilikten sonra herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalışılamaz ve görev yapılamaz. 2005 tarihinden sonra kamu kuruluşlarında çalışmaya başlayan sigortalılar aylıklarını kestirmeden çalışmaya devam edemez.”

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