Kamuda çalışanlar emekli olduktan sonra çalışırsa maaşı kesilir mi

Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi (SGDP) çalışılan ve emekli olunan statüye göre değişiyor. Memurlarda uygulama farklı, işçi statüsünde çalışanlarda farklı. Noyan Doğan konuya ilişkin köşesine şunları dile getirdi: “Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılır.

Kamuda çalışanlar ise emekli aylığından kesinti yapılarak yine kamuda çalışabilirler. Ancak belediyeler, il özel idareleri gibi sizin çalıştığınız kurumlarda emeklilikten sonra herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalışılamaz ve görev yapılamaz. 2005 tarihinden sonra kamu kuruluşlarında çalışmaya başlayan sigortalılar aylıklarını kestirmeden çalışmaya devam edemez.”