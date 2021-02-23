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Ekonomi Kamu personel alımında yeni dönem başladı! Kamu personel alımında mülakat kalkıyor mu?
Ekonomi

Kamu personel alımında yeni dönem başladı! Kamu personel alımında mülakat kalkıyor mu?

Kamu personel alımında herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme meydana geldi. Bilindiği üzere memur olmak isteyen adaylar tayin olmadan önce sözlü ve veya yazılı mülakata giriyordu. Adalet Bakanlığının, yeni dönemde alacağı karar sebebiyle mülakatın kaldırılacağı söz konusu oldu. Peki, kamu personel alımında mülakat kaldırılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:14:00 -
Kamu personel alımında yeni dönem başladı! Kamu personel alımında mülakat kalkıyor mu?

Kamu personel alımında önemli gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığının, yeni dönemde alacağı karar sebebiyle mülakatların kaldırılacağı haberi internette araştırma konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Kamu personel alımında mülakat kalkıyor mu?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde memur olmak isteyen adaylar için müjdeli haber Adalet Bakanlığından geldi. Adalet Bakanlığından, gelen açıklamaya göre memur olmak isteyenlerle ilgili olarak artık ilk defa kamu görevine başlayacak olan tayinlerde, görevin niteliğinin gerektirmiş olduğu niteliklerin dışında mülakatlar kaldırılacak. Tayinlerin sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılabileceği belirtildi.
Adalet Bakanlığının hazırladığı İnsanlar Hakları Eylem Planı ile artık kamuda önemli değişikliklerin yapılacağı belirtildi. Yapılan duyuruya göre kamu görevine ilk defa yapılacak olan tayinlerde mülakat durumu kaldırılacak. Atamalar, adayların merkezi imtihan sonuçlarına göre gerçekleştirilecek. Bu şekilde kamuya alımlarda mülakatın getirdiği zaman kaybı ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacağının duyurusu yapıldı.

Farklı kararların çıkması önlenmeye çalışılıyor…

Kamu personel alımındaki mahkemelerde konu ile ilgili zaman zaman farklı kararlar çıkabiliyordu. Çıkan bu kararların tartışma konusu olması, adalete olan güveni sarstığı ifade edilerek, yeni getirilen düzenleme ile bu durumun önüne geçilebilecek.
Toplantılarda mahkemelerden aynı konular hakkında farklı farklı kararların çıkmaması için değerlendirmeler sonucunda hareket edilebilecek.

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