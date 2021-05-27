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Ekonomi Kamu personel alımı Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımları başvuru
Ekonomi

Kamu personel alımı Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımları başvuru

Ticaret Bakanlığı yayınladığı iş ilanıyla sözleşmeli personel alımlarının yapılacağını açıkladı. ÖSYM üzerinden KPSS-2021/6 tercih kılavuzunun yayınlandığı Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı da bir hayli merak edilmeye başlandı. Peki Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları nedir? Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman? İşte KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kamu personel alımı iş ilan detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:46:00 -
Kamu personel alımı Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımları başvuru

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel almı tercihleri ne zaman? 

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel almı tercihleri 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu 

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kamu personel alımı iş ilan detayları için tıklayın

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