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Ekonomi Kamu personel alımı başvurusu! Sayıştay kamu işçisi alım şartları
Ekonomi

Kamu personel alımı başvurusu! Sayıştay kamu işçisi alım şartları

Kamu personeli işçi alımı kamu işçi alımları haberi. Kamuya personel alımı yapan kamu kurumlarının iş ilanları merak ediliyor. Kamu kurumları memur, sözleşmeli personel ve işçi alımlarına devam ediyor. Devlet kurumları boş kontenjanları doğrultusunda personel alımlarına devam ediyor. Kamu personel alımı sözleşmeli personelleri, işçi ve memur alımları iş ilanları sorgulanıyor. Peki, Hangi kurum kaç personel alacak? Kamu kurumları personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:15:00 -
Kamu personel alımı başvurusu! Sayıştay kamu işçisi alım şartları

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır. 

Sayıştay kamu işçi alımı şartları neler?

1. Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

2. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

3. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak, 

4. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olmak.

Kamu işçi alımları başvurusu ne zaman?

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 07/05/2021 tarihinde saat 11:00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde, www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kamu işçisi alımı ilan detayları için tıklayın

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