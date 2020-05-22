Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Kamu mesai saatleri değişti mi?

Gelen bir son dakika bilgisine göre İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik yapmış olduğu açıklamada mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu. Kamudaki mesai saatlerinin 27 Mayıs tarihi itibaren 09.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30 olarak düzenlendiği açıklandı.

İstanbul'da kamu mesai saatlerinin düzenlendiği duyuruldu. Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Buna göre yeni mesai saatleri 27 Mayıs tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

İstanbul Valiliği'nden akşam saatlerinde açıklama geldi. Valiliğin yapmış olduğu açıklamaya göre kamu çalışanlarının mesai saatlerinin değiştirildiği duyuruldu. Yapılan açıklama mesai saatleri 09.00 - 17.30 olarak ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre şu ifadeler kaydedildi:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim"