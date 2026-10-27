Kamu kurumlarına yıl sonu uyarısı: "Bir kuruş bir kuruştur"

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu 3'üncü dönem toplantısında kamu kurumlarına tasarruf çağrısı yaptı. Gül, ödeneklerin yerindelik değerlendirmesinden geçirilmesini isteyerek "Dolayısıyla da yerindelik olarak da bunu değerlendirip gerekiyorsa harcayacağız, gerekmiyorsa da harcamayacağız" dedi.

Gül'ün başkanlık ettiği toplantıya kamu teşkilatlarının yöneticileri ile kamu ve özel kurum birimlerinin müdürleri katıldı. Vali, yıl sonu olması nedeniyle ödeneklerin bir an önce harcanmasını ve varsa yüklenici ödemelerinin hızlı yapılmasını istedi; harcamada temel prensibin tasarrufa riayet olduğunu söyledi: "Bir kuruş bir kuruştur. Sonuç itibariyle onu tasarruflu bir şekilde yerindeliğine göre harcamamız gerekiyor. Yıl sonu diye mutlaka gerekli gereksiz ödeneklerin tamamını harcama zorunda da değiliz."

Vali Gül, 2027 yatırım programına işler teklif edilirken yalnızca gerekli olanların teklif edilmesini istedi. Devletin tasarruf ettiği bir dönemde sadece bir şeyi yaptırmak için teklif etmenin anlamı olmadığını belirten Gül, "Zorunludur, teklif edelim. Zorunludur, takip edelim. Çok önemlidir" ifadesini kullandı; bilgi notlarının kendisine iletilmesini, bunları bakanlara arz edeceklerini söyledi.

2026'da bin 493 proje, 2,4 trilyon liralık tutar

Toplantıda 2026 yılında bin 493 projenin uygulandığı anlatıldı. Projelerin toplam tutarı 2 trilyon 420 milyar 556 milyon lira, önceki yıllar harcaması 573 milyar 516 milyon lira, yıllık ödeneği 260 milyar 349 milyon lira; 2026 yılı harcama tutarının ise 136 milyar 909 milyon lira olarak gerçekleştirildiği öğrenildi. 2026 yılının 3'üncü döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52,6 oldu ve 208 proje tamamlandı.

Genel ve özel bütçeli kuruluşların yürüttüğü bin 15 projenin toplam tutarı 1 trilyon 213 milyar 254 milyon lira. Bu kuruluşların önceki yıllar harcaması 409 milyar 233 milyon lira, yıllık ödeneği 127 milyar 981 milyon lira, yıllık harcaması 74 milyar 825 milyon lira; nakdi gerçekleşme oranı yüzde 58,5 düzeyinde sağlandı.

İstanbul'da yatırımların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Gül, bakanlıkların ve yerelde yapılan yatırımların şehre değer kattığını söyledi: "Özellikle eğitim, sağlık başta olmak üzere her konuda bir önceki seneden daha iyi durumdayız."

İSKİ'den sel mağdurları için iki talep

Vali Gül, İSKİ'den iki hafta önce yaşanan sel afetinde zarar gören vatandaşlardan ücret alınmamasını ve dere yatağı kısmındaki yapıları yıkılan kişilerin zararının karşılanmasını talep etti. Okullardaki kameraların emniyete bağlanmasını da istedi.

Afet riskine de değinen Gül, "Bundan sonra daha çok toprak kayması görebiliriz. Benzeri afetler olabilir" diyerek her kurumun ve her kişinin birinci önceliğinin afetler ile kentsel dönüşüm olmasını istedi. Yeni okulların hızla yapıldığını aktaran Gül, ilçelerdeki altyapı, imar, iskân ve arsa tahsisi gibi konularda her kurumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Gül, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önünün açılmasını ve spor tesislerinin sayısının artmasını isteyerek bağımlılıkla bu şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

İstanbul'un sorunları olan ama sorunlarını çözebilme yeteneği de olan bir şehir olduğunu söyleyen Gül, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu şehirde çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok" dedi. Kronik gibi görülen sorunlarda "hep böyleydi" anlayışının bir tarafa bırakılmasını isteyen Gül, en önemli işlerinin vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Gül, bir sonraki toplantıya kurumların en üst yöneticilerinin ve karar merciindeki kişilerin gelmesini isteyerek sözlerini tamamladı: "Gelemeyenler mutlaka bildirsinler, yerine adam gönderenler de toplantımıza katılmasınlar."