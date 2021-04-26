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Ekonomi Kamu işçisi ne kadar ikramiye alacak? İkramiye ne zaman yatacak 2021?
Ekonomi

Kamu işçisi ne kadar ikramiye alacak? İkramiye ne zaman yatacak 2021?

Kamu işçi ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kamu işçi ikramiyeleri 2021 ne kadar? soruları Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlike merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında zam yapılacağını açıklamasıla birlikte ikramiyelerin ne kadar olacağı sorgulanmaya devam ediyor. Emekliler kadar kamuda çalışan işçiler de ikramiye ödemelerin ne zaman yapılacağı ve ikramiye ne kadar verileceğini sorguluyor. Peki kumar işçisi ne kadar ikramiye alacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 15:18:00 - 2021-04-26 15:18:41
Kamu işçisi ne kadar ikramiye alacak? İkramiye ne zaman yatacak 2021?

Kamuda çalışan binlerce kamu işçisine senede iki defa olmak üzere dört taksit şeklinde ikramiye ödemesi yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.  Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi. Kamuda çalışan işçilerinde ikramiyeleri bayram öncesi hesaplara yatırılacak. Kamu işçilerine 1.100 TL ikramiye 11 Mayıs’ta yatırılacak.

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