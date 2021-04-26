Kamu işçisi ne kadar ikramiye alacak? İkramiye ne zaman yatacak 2021?

Kamu işçi ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kamu işçi ikramiyeleri 2021 ne kadar? soruları Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlike merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında zam yapılacağını açıklamasıla birlikte ikramiyelerin ne kadar olacağı sorgulanmaya devam ediyor. Emekliler kadar kamuda çalışan işçiler de ikramiye ödemelerin ne zaman yapılacağı ve ikramiye ne kadar verileceğini sorguluyor. Peki kumar işçisi ne kadar ikramiye alacak?