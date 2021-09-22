Kamu işçi alımları İŞKUR iş ilanları kamu memur alımı
Kamu kurum ve kuruluşları İŞKUR üzerinden kamu personel alımlarını gerçekleştirmekte. İŞKUR kamu işçi alımlarına başvuruda bulunmak isteyenler İŞKUR kamu iş ilanlarını merak ediyor. Daha geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR üzerinden kura çekilişi ile 4 bin kişiyi bünyesine kattı. Kamu işçi alımları KPSS puanı olmaksızın sözlü mülakat yöntemiyle alınmakta. İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanı ve kamu memur alımı ilanları İŞKUR üzerinden de yapılmakta. Peki kamu işçi alımları ne zaman, kamu işçi alımları başvuru nereye yapılır? İşte kamu personel işçi alımı İŞKUR iş ilanları.
İŞKUR kamu işçisi olma başvurusu nasıl yapılır? Kamu işçi ilanları İŞKUR internet üzerinden yayınlanmakta. İŞKUR çok sayıda branşta yüzlerce personel alım ilanı yayınlamakta. İŞKUR kamu işçi alım ilanlarına başvuru süresi beş gündür. İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini; https://esube. iskur.gov.tr ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden ya da İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir. Kamuya işçi olarak alınacakların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
Engelli alımları nasıl yapılır?
Kamu işçi alımlarında öncelik hakkı nedir? Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi oluşturuluyor. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkânı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler. Genel ve öncelikli başvuru listeleri mevzuatta belirtilen usullere göre ayrı ayrı oluşturularak ilgili kamu kurumuna gönderilir.
Kamu Memur Alım İlanları - İŞKUR için tıklayın
Kamu İşçi Alım İlanları - İŞKUR için tıklayın