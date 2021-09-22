Kamu işçi alımları İŞKUR iş ilanları kamu memur alımı

İŞKUR kamu işçisi olma başvurusu nasıl yapılır? Kamu işçi ilanları İŞKUR internet üzerinden yayınlanmakta. İŞKUR çok sayıda branşta yüzlerce personel alım ilanı yayınlamakta. İŞKUR kamu işçi alım ilanlarına başvuru süresi beş gündür. İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini; https://esube. iskur.gov.tr ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden ya da İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir. Kamuya işçi olarak alınacakların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Engelli alımları nasıl yapılır?

Kamu işçi alımlarında öncelik hakkı nedir? Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi oluşturuluyor. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkânı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler. Genel ve öncelikli başvuru listeleri mevzuatta belirtilen usullere göre ayrı ayrı oluşturularak ilgili kamu kurumuna gönderilir.

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Kamu İşçi Alım İlanları - İŞKUR için tıklayın