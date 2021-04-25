Kamu işçi alımı! Hangi kamu kurumu personel alımı yapıyor?

Kamu personel alımları hem KPSS sınavına girenlerce hem de KPSS sınavına girmeyenlere araştırılıyor. Memur alımları dışında kamu kurumları personel alımı için KPSS şartı aramamakta. KPSS şartsız işçi alım ilanları araştırması yapanlar için yeni personel alım ilanı yayımlandı. Ödemiş Belediyesi bünyesine 92 işçi alımı yapacak. İzmir Ödemiş Belediyesi’ne yapılacak olan KPSS şartsız işçi alımı için başvuruların yarın başlayacağı ifade edilirken, 28 Nisan’a kadar devam edeceği belirtildi.

Ödemiş Belediyesi işçi alımı şartları neler?

En az 6 aydır Ödemiş sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak

At Antrenörlüğü için Üniversitelerin Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümlerinden mezun olmak

İşçi alımı için istenen belgeler

Dilekçe

Kimlik fotokopisi

İkametgah

Diploma

Sabıka Kaydı