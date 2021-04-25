  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kamu işçi alımı! Hangi kamu kurumu personel alımı yapıyor?
Ekonomi

Kamu işçi alımı! Hangi kamu kurumu personel alımı yapıyor?

Kamu işçi alımları için iş ilanlarını araştıranların uğrak yeri İŞKUR olmakta. Zira İŞKUR KPSS şartı olmaksızın işçi alımı ilanı yayınlıyor. Kamu iş ilanlarına bakılacak olundunda belediyeler başta olmak üzere kamu kurumları İŞKUR üzerinden personel açıklarını tamamlamakta. Peki hangi kamu kurumu personel alımı yapıyor? Kamu personel alımı iş ilanı başvurusu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 12:49:00 - 2021-04-25 12:49:34
Kamu işçi alımı! Hangi kamu kurumu personel alımı yapıyor?

Kamu personel alımları hem KPSS sınavına girenlerce hem de KPSS sınavına girmeyenlere araştırılıyor. Memur alımları dışında kamu kurumları personel alımı için KPSS şartı aramamakta. KPSS şartsız işçi alım ilanları araştırması yapanlar için yeni personel alım ilanı yayımlandı. Ödemiş Belediyesi bünyesine 92 işçi alımı yapacak. İzmir Ödemiş Belediyesi’ne yapılacak olan KPSS şartsız işçi alımı için başvuruların yarın başlayacağı ifade edilirken, 28 Nisan’a kadar devam edeceği belirtildi.

Ödemiş Belediyesi işçi alımı şartları neler?

En az 6 aydır Ödemiş sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak

At Antrenörlüğü için Üniversitelerin Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümlerinden mezun olmak

İşçi alımı için istenen belgeler

Dilekçe

Kimlik fotokopisi

İkametgah

Diploma

Sabıka Kaydı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan skandal sözde soykırım çıkışı
Dünya

Ukrayna'dan skandal sözde soykırım çıkışı

1915 olaylarının devlet seviyesinde sözde 'soykırım' olarak tanınmasını isteyen Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, bazı Ermenilerin Donba..
Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı
Medya

Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı

TRT’de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisi oyuncusu Ezgi Eyüboğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'te bahis skandalı! 3 futbolcu...
Spor

Süper Lig'te bahis skandalı! 3 futbolcu...

Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen futbolcular Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in, Gaziantep-Kasımpaşa maçında yasa d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay