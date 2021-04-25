Kamu işçi alımı! Hangi kamu kurumu personel alımı yapıyor?
Kamu işçi alımları için iş ilanlarını araştıranların uğrak yeri İŞKUR olmakta. Zira İŞKUR KPSS şartı olmaksızın işçi alımı ilanı yayınlıyor. Kamu iş ilanlarına bakılacak olundunda belediyeler başta olmak üzere kamu kurumları İŞKUR üzerinden personel açıklarını tamamlamakta. Peki hangi kamu kurumu personel alımı yapıyor? Kamu personel alımı iş ilanı başvurusu ne zaman?
Kamu personel alımları hem KPSS sınavına girenlerce hem de KPSS sınavına girmeyenlere araştırılıyor. Memur alımları dışında kamu kurumları personel alımı için KPSS şartı aramamakta. KPSS şartsız işçi alım ilanları araştırması yapanlar için yeni personel alım ilanı yayımlandı. Ödemiş Belediyesi bünyesine 92 işçi alımı yapacak. İzmir Ödemiş Belediyesi’ne yapılacak olan KPSS şartsız işçi alımı için başvuruların yarın başlayacağı ifade edilirken, 28 Nisan’a kadar devam edeceği belirtildi.
Ödemiş Belediyesi işçi alımı şartları neler?
En az 6 aydır Ödemiş sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak
At Antrenörlüğü için Üniversitelerin Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümlerinden mezun olmak
İşçi alımı için istenen belgeler
Dilekçe
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Diploma
Sabıka Kaydı