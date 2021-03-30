Kamu bankalarında büyük revizyon

genel müdürleri yerlerini korudu. Ziraat Bankası’nda ise Hüseyin Aydın devri kapandı, Alpaslan Çakar dönemi başladı. Kamu bankalarının yönetim kurulları da yenilendi. Uzmanlarca genel kurullarda yerinde kararlar alındığına işaret edildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Çakar atanırken, bankanın yönetim kurulu başkanlığına Burhaneddin Tanyeri getirildi. 15 Temmuz 2011’den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın, bankanın dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrası görevini Alpaslan Çakar’a devretti. Alpaslan Çakar, bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Aydın görevi devretti

Bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığına da Burhaneddin Tanyeri getirildi. Devir teslim töreni, Ziraat Bankası’nın Ankara’daki Tarihi Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirildi. Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, “1983 yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası’nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Alpaslan Bey’in bankamız için gösterdiği gayretler Genel Müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Alpaslan Çakar ile yeni dönem

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise şunları kaydetti: “Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Sayın Hüseyin Aydın’a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ziraat’in Türkiye’nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, ülkemize ve bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım.”

TBB Başkanlı'ndan teşekkür

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hüseyin Aydın’ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını açıkladı. TBB Statüsü’ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, “Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011’den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın’a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz” ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank, Üstünsalih ile yola devam dedi

VakıfBank’ın Olağan Genel Kurul toplantısında, Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam ederken, Hamza Yerlikaya’nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı. VakıfBank’ın, olağan genel kurul toplantısı dün gerçekleştirildi. Vakıfbank’ta Hamza Yerlikaya’nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi olurken, Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi. Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam edecek. Bankanın yönetim kurulu başkanı ise yönetim kurulu toplantısı sonrası belli olacak. Bankanın yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Saydam, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek ve Sadık Yakut olarak belirlendi.