Kamptan kaçan dünyaca ünlü futbolcudan Beyaz Tv muhabirine saldırı

Takımının Kocaeli’deki kampından kaçarak beş kadınla İstanbul gecelerinde eğlenen Manuel Fernandes, fotoğrafını çeken muhabire saldırdı.

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen ve İran’ın Sepahan ekibine transfer olan Manuel Fernandes, takımıyla kamp yapmak için birkaç gün Kocaeli’ye geldi. Önceki gün gündüz saatlerinde antrenman yapan oyuncu, gece kamptan kaçarak İstanbul-Kuruçeşme’de bulunan Oligark isimli mekâna geldi.

Gecenin sonunda içeriden beş kadınla çıkan Fernandes, patlayan flaşlarla şoke oldu.

Manuel Fernades’in yanında bulunan ve muhabirlerin görüntü almasına engel olmaya çalışan şahıs, “Çekmenizi istemiyorum. Ben menajeriyim, sana çektirmeyeceğim” diyerek Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ’a saldırdı.

Fernandes de Ağdağ’ın yüzüne yumruk attı. Hem yüzünden hem de kolundan yaralanan muhabir polise haber verirken, Fernandes ve yanındakiler taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Darp raporu aldı

Saldırıya uğrayan muhabir Mustafa Ağdağ, polise ifade verdikten sonra darp raporu aldı.