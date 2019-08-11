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"Kamboçya yüzde 7 büyüme oranıyla iş insanlarımız için büyük fırsat"

Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü:- "Kamboçya son dönemde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme oranıyla iş insanlarımız için büyük fırsatlar taşıyor"- "Hedefimiz, üst düzey ziyaretlerle perçinleştirilen ikili ilişkilerimizi sürdürmek ve daha da geliştirmek"- "FETÖ konusunda Kamboçya'nın Türkiye'nin yanında olduğunu somut örneklerle müşahede etmekten memnunuz"

11 Ağustos 2019 Pazar 11:06
"Kamboçya yüzde 7 büyüme oranıyla iş insanlarımız için büyük fırsat"

ANKARA (AA) - AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü, Kamboçya'nın Güneydoğu Asya’da en yüksek hızla gelişen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Kamboçya, özellikle son yirmi yıldır ülkenin içinde bulunduğu barış ve istikrar ortamı ve son dönemde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme oranı ile iş insanlarımız için büyük fırsatlar taşıyor." dedi.

Ünlü, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu yıl Türkiye-Kamboçya diplomatik ilişkilerinin 60. yılının kutlandığını kaydeden Ünlü, ikili siyasi ilişkilerin son derece iyi düzeyde seyrettiğini, son yıllarda Kamboçya'dan Türkiye'ye yapılan ziyaretlerin bu ilişkileri daha geliştirdiğini söyledi.

Ünlü, ziyaretler kapsamında 10 anlaşma imzalandığını da anımsatarak, "Ekim 2018'de hem Kamboçya Dışişleri Bakanının hem de Kamboçya Başbakanının ülkemizi ziyaretleri ikili ilişkilerimize ivme kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Geçen ay Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng'in Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalandığını aktaran Ünlü, "Hedefimiz, bu tür üst düzey ziyaretlerle perçinleştirilen ikili siyasi ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki var olan yakın iş birliğimizi sürdürmek ve daha da geliştirmektir." diye konuştu.

- Ekonomik potansiyel

Ünlü, Kamboçya'nın bölgesinin en yüksek hızla gelişen ülkeleri arasında yer aldığını ancak Türkiye-Kamboçya ticari ilişkilerinin var olan potansiyeli yansıtmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin tarım, turizm, sağlık ve eğitim gibi alanlarda ciddi tecrübe sahibi olduğunu ifade eden Ünlü, Kamboçya'da yatırımlar, ortak projeler ve tecrübe değişimi gibi farklı alanlarda iş birliği yapılmasının iki ülkenin ortak çıkarına hizmet edeceğine dikkati çekti.

Ünlü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin halihazırda 100 milyon dolar civarında seyrettiğini, gelecek dönemde bunu 1 milyar dolara çıkarma konusunda her türlü hizmeti ve katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kamboçya'nın mevcut koşullarda başta inşaat sektörü olmak üzere iş insanları için büyük fırsatlar taşıdığına inandığını vurgulayan Ünlü, şunları söyledi:

"Uluslararası düzeyde kendilerini kanıtlamış firmalarımızı Kamboçya’da görmek istiyoruz. Kamboçya, özellikle son yirmi yıldır ülkenin içinde bulunduğu barış ve istikrar ortamı ve son dönemde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme oranı ile iş insanlarımız için büyük fırsatlar taşıyor. Kamboçya, Güneydoğu Asya’da en yüksek hızla gelişen ülkeler arasında. Bu gelişmeyi her gün somut olarak da gözlemlemek mümkün. Ülke genelinde ve başkent Punom Pen olmak üzere Siem Reap ve Sihanoukville gibi büyük kentlerde ciddi altyapı projeleri gerçekleştiriliyor."

- FETÖ konusu

Ünlü, FETÖ tehdidinin Kamboçya'da en üst düzeyde anlatıldığını ve bu konuda ikili ilişkilerde anlayış birliğinin olduğunu belirterek, "FETÖ konusunda da Kamboçya ile anlayış birliğimiz iki ülke liderleri tarafından en üst düzeyde teyit edildi. Söz konusu siyasi irade, iki ülkenin bu konudaki iş birliğine de somut olarak yansıyor. Kamboçya’nın FETÖ konusunda Türkiye'nin yanında olduğunu bilmek ve bunu iş birliğimizde somut örneklerle müşahede etmekten memnunuz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:06
  1. Ayda Ünlü
  2. FETÖ
  3. Kamboçya
  4. Punom Pen

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