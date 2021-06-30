Kalyon Holding’den ekonomiye kuvvet katacak yatırım! Karapınar GES'le enerjide yeni dönem başlıyor

Buğra Kardan

Türkiye’nin dört bir yanında önemli yatırımlara imza atan Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye’nin gücüne güç katacağına işaret etti.

Olumlu katkıda bulunacak

Kalyoncu, grup olarak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’yle (GES) ön planda olduklarını da dile getirdi. “GES yatırımımız, ekonomiye olumlu katkıda bulunacak” diyen Kalyoncu, şunları ifade etti:

Karapınar GES devreye girdiğinde 3.5 milyon adet panelle bin megavat üretim yapabilecek.

GES, şu anda da iyi bir konumda. 271 megavat üretimle Türkiye’de bir numarada.

Avrupa'nun en büyüğü olacak

Santral tamamlandığında Avrupa’nın en büyüğü olacak, dünyada da ilk 5’te yer alacak.

Geniş bir alana yayılacak Karapınar GES’te ilk panel montajı yaptık. 9 ayda 700 bin adet panel montajını tamamladık.

Çalışmalar devam ediyor

Türkiye’nin uzaydan görülebilecek ilk yapısı olacak Karapınar GES’in ilk evre geçildi. Çalışmalarımız devam ediyor, edecek.

Yatırımı belirlenen tarihten evvel bitiriyoruz. 1.4 milyar dolara varacak GES yatırımımızı 2023’e kalmadan 2022’de hayata geçiriyoruz.

Yatırımımız, ithalatı frenleyecek ve ülkeden her sene 400 milyon dolar çıkmasını önleyecek.

İddialı konumdayız

Karapınar GES, enerjide güneşin payını yüzde 20 arttıracak. Santralin ülkeye, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak.

Karapınar, GES’i ülkeye hizmet edecek bir teknoloji ya da bilgi üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yatırımlarımızın bilime katkıları ve tasarımlarıyla öne çıkmaları. Bu minvalde Ankara Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızda Ar-Ge merkezini devreye aldık.

Dünyada ilk ve tek olan fabrikamız hem panel üretmek hem de Türkiye’yi ileriye taşıyacak teknolojiyi geliştirmek için de faaliyete başladı.

Panellerimiz talep görüyor

Panel fabrikamızın kapasitesini 500 megavattan bin megavata çıkarmak için ilave yatırım da yaptık. Kapasite artınca talepler karşılayabileceğiz.

Ürünlerimiz rağbet görüyor. Solar Enerji Fuarı’nda pek çok ülkeden 2 bin 700 megavatlık panel talebi aldık.

Önemli imkân

Yeni müşteriler edinebiliriz. Şu anda ABD, Çin malı almayı arzu etmiyor. O nedenle Türkiye için yeni bir imkân belirebilir. Panel üretiminde dünyada Çin, Tayvan, Malezya ilk 3’te. Türkiye ise 5’inci sıraya yerleşti.

Enerji alanında önemli aşama kat ettik.

Ülkemiz de enerjide dünyada iyi bir noktaya geldi. Daha gidilecek yol var ve biz de bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

