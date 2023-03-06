Kalyon Holding konteyner kentteki depremzedeler için ‘U/Mutluluk Programı’nı başlatıyor

Kalyon Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Kalyon Konteyner Kent’te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde düzenlediği programların takvimini açıkladı.

Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde kurulu konteyner kentte yaşayan depremzedelerin tüm ihtiyaçları için seferber olan Kalyon Holding ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi; Mutluluk Çadırı, Üreterek İyileşiyorum Programı ve Eğitimi Destekleme Kursları’yla aileleri yeniden hayata bağlarken; psikolojik travmaların aşılması, bölge halkının iş gücüne katılımı ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri yönünde attığı adımları duyurdu.

Çocuklar ve gençlere psikolojik destek

Kalyon Holding’in HKÜ organizasyonunda konteyner kentte kurduğu Mutluluk Çadırı’ndaki özel programlar, bugün itibarıyla başladı. Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı’nda; 22 Mart’a kadar sürecek ‘Psikoloji Konuşmaları’ takvimi de yayımlandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki klinik psikologlar ve doktorların gerçekleştireceği konuşmalar ve sohbetler ile depremden etkilenen çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor.

Bunun yanında; ‘Üreterek İyileşiyorum’ konsepti altında atölyeler ve eğitimler düzenleyecek olan HKÜ, bugünden 10 Mart Cuma gününe kadar sürecek çalışma takvimini de duyurdu.

katılım belgesi verilecek

Bugün Kooperatifçilik Hakkında Genel Bilgiler adlı eğitimle başlayan program kapsamında yarın Konserve Yapım Atölyesi, 8 Mart’ta Marka ve Pazarlama, 9 Mart’ta Sıfır Atık Bağlamında El İşi Atölyesi, 10 Mart’ta ise İletişim Becerileri dersleri yer alacak.

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Program sonunda katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek.

LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler de unutulmadı

Kalyon Konteyner Kent’te kalan öğrenciler için yarın LGS ve YKS kursları düzenlemeye başlayacak olan HKÜ; sınavlara hazırlanan 8’inci sınıf (LGS) ve 12’nci sınıf (YKS) öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil branşlarında eğitimler verecek.

Depremden etkilenen çocuklar ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerine katkı sunarken, onların sosyal hayata katılımlarını hızlandırmayı da hedefleyen Kalyon Holding ve HKÜ; Salı ve Perşembe günleri İngilizce, Çarşamba günü matematik, geometri ve fen bilimleri, Cumartesi ve Pazar günleri ise Türkçe, matematik ve geometri eğitimlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.