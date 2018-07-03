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Kalp krizi kesinleşti

Metin Balkanlıoğlu Hoca’nın otopsi raporunda ölümün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

03 Temmuz 2018 Salı 10:55
Kalp krizi kesinleşti

  MUHAMMET KUTLU/ANKARA  

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Metin Balkanlıoğlu Hoca’nın kesin otopsi sonucu belli oldu. Sonuçları gazetemizle paylaşan ailesi, bazı yayın organlarında iddia edilen zehirlenme iddialarının asılsız olduğunun bu sonuçlarla ispatlandığını bildirdi. Otopsi raporunda ölüm nedeni, “Kişinin ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu” tespitine yer verildi.

Metin Balkanlıoğlu Hoca’nın ailesi adına avukatları Rıdvan Kılıç ve Selçuk Kar tarafından gazetemize gönderilen açıklamada; “Raporda görüleceği üzere, merhumun otopsi raporu ‘temiz’ çıkmış, vücudunda herhangi bir anormallik gözlenmemiştir. Bu sebeple merhum Metin Balkanlıoğlu’nun vefatının ‘kalp damar hastalığı sonucu’ gerçekleştiği teyit edilmiştir. Merhum hocamızın ailesinin ve sevenlerinin daha fazla incinmemesi için bu tür asılsız haberlere, izinsiz başlatılan yardım kampanyalarına ve fitne çıkarmak isteyen zihniyetlere itibar edilmemesini, merhum hocamız adına yapılacak duyurularda resmi hesapların dikkate alınmasını önemle rica ederiz” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:55
  1. Metin Balkanlıoğlu

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