Kalp krizi geçiren Milli Görüşçü eski milletvekili vefat etti
Siyaset ve eğitim camiasının önde gelen isimlerinden 20. Dönem Konya Milletvekili Abdullah Gencer vefat etti.04 Eylül 2019 Çarşamba 23:58
20. Dönem Refah Partisi Konya Milletvekili Abdullah Gencer hayatını kaybetti. Gencer'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
Abdullah Gencer'in cenaze namazı yarın Konya'da kılınacak.
Abdullah Gencer kimdir?
İlahiyatçı-eğitimci Abdullah Gencer, 1953 yılında Üçkuyu-Konya'da doğdu. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
Bir süre, Konya Karapınar'da meslek dersleri öğretmenliği yapan Gencer, sırasıyla Taşkent İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, Cihanbeyli Lisesi ve Beyşehir İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği, Sultandağı'nda Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yaptı.
Gencer, bir süre de tercümanlık ve rehberlik görevlerinde bulundu.
Abdullah Gencer, 1995-1999 yılları arasında Refah Partisi'nden 20. Dönem Konya Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı.
Gencer, Refah Partisi'nin kapatılması üzerine, bu partinin yerine kurulan Fazilet Partisi'ne geçti.
Abdullah Gencer evli ve 3 çocuk babasıydı. Fransızca, Arapça ve Almanca dillerini biliyordu.
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