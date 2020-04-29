Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tutmanın vücuda birçok yararı olduğu, araştırmalarlada kanıtlanmış bir gerçek. Vücudun arınması ve temizlenmesini sağlayan oruç, kalp hastaları için büyük bir destektir. Fakat doktorunun "oruç tutma" dediği hastaların, sağlıkları için oruç tutmaması gerekir.

Orucun sağlıklı kişiler için yararlı olduğu, eski tarihlerden beri bilinen bir gerçektir. Oruç tutanlarda kalp damar sisteminde pıhtılaşma olaylarının azaldığı gösterilmiştir. Gene oruç tutanlarda iyi huylu diye bilinen yararlı kolesterol (HDL) artmakta, kötü huylu kolesterol ( LDL) ile trigliserid düzeyleri de dengede kalmaktadır. Koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü olan homosistein’in oruç tutanlarda en düşük düzeylere gerilediği gösterilmiştir.

Kalp hastaları ramazanda nasıl beslenmeli?

Herkesin dikkat etmesi gereken zararlı besinlerden, kalp hastalarının fazlasıyla dikkat ederek kaçınması gerekir. Oruç tutan kişilerin kalp ve damar sağlığında rahatlama olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla ani bir sorun oluşturacak besinlerden uzak durmak gerekir. Başta kalp hastaları olmak üzere, ramazanda herkesin uzak durması gereken besinler;