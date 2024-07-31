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Sosyal Medya Kalleş suikastı perdeleme girişimi! Facebook ve İnstagram’dan skandal haniye hamlesi
Sosyal Medya

Kalleş suikastı perdeleme girişimi! Facebook ve İnstagram’dan skandal haniye hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-07-31 14:52:00 -
Kalleş suikastı perdeleme girişimi! Facebook ve İnstagram’dan skandal haniye hamlesi

Uluslararası medya Enformasyon Derneği (UMED), Hamas Lideri Haniye’nin uğradığı suikast sonrası Instagram ve Facebook’ta yayımlanan taziye mesajlarının kaldırıldığını belirterek, “Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır” dedi.

Uluslararası medya Enformasyon Derneği (UMED), Hamas Lideri Haniye’nin uğradığı suikast sonrası Instagram ve Facebook’ta yayımlanan taziye mesajlarının kaldırıldığını belirterek, “Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır” dedi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu META’ya bağlı olan Instagram ve Facebook’ta yayımlanan bazı taziye mesajlarının kaldırılması üzerine UMED açıklama yaptı.
UMED sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filistin yanlısı paylaşımlara sistemli sansür uygulayan META, Hamas lideri İsmail Haniye'nin alçak bir suikast sonucu şehit edilmesinin ardından Instagram ve Facebook'ta yayımlanan bazı taziye mesajlarını kaldırmaya başladı. Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır. Bu sadece insan hakları ihlali değil vahşete destek çıkmaktır. Bu özgürlük değil, bu siyonizme hizmet etmektir. Bu özgürlüğe pranga vurma çabasıdır. Kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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