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Dünya Kalkınma Yolu Projesi Türkiye ile bağı güçlendirir
Dünya

Kalkınma Yolu Projesi Türkiye ile bağı güçlendirir

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:00:00 -
Kalkınma Yolu Projesi Türkiye ile bağı güçlendirir

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kalkınma Yolu Projesi’nin Irak ile Türkiye arasındaki ortak bağları güçlendireceğini belirtti.

Sudani’nin basın ofisinden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sudani arasında önceki gün Bağdat’ta yapılan görüşmenin içeriğine dair yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede Sudani, Kalkınma Yolu Projesi’nin Irak hükümetinin önem verdiği stratejik bir proje olduğunu belirterek, “Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi Irak-Türkiye ve diğer bölge ülkeleri arasındaki ortak bağları güçlendirecek. Bu, Orta Doğu’yu Avrupa’ya bağlayacak en iyi, en kısa ve en az maliyetli yoldur” dedi.

Sudani, Türkiye’nin söz konusu projeye katılım konusundaki heyecanından övgüyle bahsederek, iki ülke arasındaki teknik görüşmelerin sürmesinin önemini vurguladı.

Bakan Uraloğlu da Türkiye’nin Kalkınma Yolu Projesi’nde ciddi şekilde yer almak istediğini kaydederek Irak’ın bu konudaki adımlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, önceki gün Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybis es-Sadavi, Başbakanlık Kabine Müdürü İhsan Avvadi ve Başbakan Sudani ile Kalkınma Yolu Projesi’ni görüşmüştü. 
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