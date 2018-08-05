Kalın'dan Maduro'ya destek: Güçlü ol dostum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimiyle ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Kalın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı tweette, İngilizce ve İspanyolca olarak yazdığı mesajında, "Güçlü ol dostum" ifadesini kullandı.