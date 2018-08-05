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Kalın'dan Maduro'ya destek: Güçlü ol dostum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimiyle ilgili Twitter'dan destek açıklaması yaptı

05 Ağustos 2018 Pazar 12:36
Kalın'dan Maduro'ya destek: Güçlü ol dostum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimiyle ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Kalın, Venezuela Devlet Başkanı  Maduro ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı tweette, İngilizce ve İspanyolca olarak yazdığı mesajında, "Güçlü ol dostum" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:36
  1. ibrahim kalın
  2. Nicolas Maduro

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  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci19 dk önce
    güçlü ol değil, doğru tercüme : metin ol
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