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Aktüel

Kalın:"(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez.Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir"

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:42:46 -
Kalın:"(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez.Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir"
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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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