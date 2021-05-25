  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Ankara merkezli 4 ilde operasyon
MSB duyurdu: Saldırı önlendi
Ekonomi Kale Banyo’dan ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı
Ekonomi

Kale Banyo’dan ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı

Kale Banyo, banyo mobilyalarını ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:41:00 -
Kale Banyo’dan ücretsiz nakliye ve montaj fırsatı

“Evinize iyi bakmaya banyonuzdan başlayın” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kale Banyo, birbirinden tarz, kullanışlı banyo mobilyalarını, ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Kampanyayla tüketicilere, Kale Banyo’nun tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren banyo mobilyaları ile şık banyolar tasarlama fırsatı sağlanıyor. Kale Banyo, yaşanılan mekanın özelliklerine göre farklı çözüm önerileri sunduğu seçkin koleksiyonlarını tüketicilerle buluşturuyor. Tüketiciler, 24 Mayıs-31 Ağustos’ta Kale satış noktalarına uğrayarak estetik ve kullanışlı banyo mobilyalarına ücretsiz nakliye ve montaj fırsatıyla sahip olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker..
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites
Gündem

Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek haddini aşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay