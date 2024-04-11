  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kiyosaki’den enflasyon uyarısı: Başımız dertte!

Otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yeni tren ağı! 17-19 Nisan'da seferler yapılacak

Akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2024! Araba sahipleri: İstanbul, Ankara, İzmir'in LPG, motorin, benzin fiyatı

İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka belirledi...Fenerbahçe şokta

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

Bayramın ikinci gününe dikkat! Meteroloji'den üst üste uyarı

Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız

Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı
Yerel Kaldırımda yürürken otomobil çarptı, öldü!
Yerel

Kaldırımda yürürken otomobil çarptı, öldü!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 21:40:00 -
Kaldırımda yürürken otomobil çarptı, öldü!

Türkiye'de dikkatsiz, kontrolsüz ve bilinçsiz araç kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Tekirdağ Şarköy'de akaryakıt istasyonundan çıkarken kullandığı aracın hakimiyetini kaybeden bir kişi kaldırımda kendi halinde yürüyen vatandaşa çarptı. Evli ve 3 çocuk babası talihsiz adam bayramın ikinci günü hayatını kaybetti.

Türkiye'de dikkatsiz, kontrolsüz ve bilinçsiz araç kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Tekirdağ Şarköy'de akaryakıt istasyonundan çıkarken kullandığı aracın hakimiyetini kaybeden bir kişi kaldırımda kendi halinde yürüyen vatandaşa çarptı. Evli ve 3 çocuk babası talihsiz adam bayramın ikinci günü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı Necmi Leylek (43), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Şarköy Arif Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Ü.(45), kullandığı 34 BVP 052 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada iddiaya göre, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

3 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ

Bu sırada aracın kontrolünü yitiren Ö.Ü.’nün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen Necmi Leylek’e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan evli ve 3 çocuk babası Leylek, kaldırıldığı Şarköy Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ö.Ü. ile ilgili soruşturma sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23