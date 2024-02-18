Kaldırımda araç süren magandaya bakın polis ne yaptı

İstanbul Avcılar'da kaldırımda seyreden aracın sürücüsüne 2 bin 70 lira para cezası uygulandı.

Haramidere-Ambarlı Yolu'nda kaldırımda araç süren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından kaldırımda seyreden sürücünün A.K. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine yakalanan sürücüye, "trafik işaretlerine uymamak"tan 690 lira, "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak"tan 690 lira ve "saygısızca araç kullanmak"tan 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 TL para cezası verildi.

Ayrıca A.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. (İLKHA)

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