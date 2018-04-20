Kaldır elini al maaşını

Haksız kazanç ve imar kıyağı iddialarının bitmek bilmediği CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ataşehir’i adeta parselleyen CHP’li Battal İlgezdi’nin imar yolsuzluğunun perde arkası deşifre oldu. Haftalarca hatta aylarca Türkiye’nin konuştuğu rezidans skandallarının odağında yer alan Ataşehir Belediyesi’nin usulsüz imar düzenlemelerinde oy çokluğunu sağlayabilmesi için CHP’li meclis üyelerine sus payı verdiği ortaya çıktı. 3 yıl önce Ataşehir Belediyesi tarafından kurulan ATA-BEL şirketi aracığıyla fonlanan CHP’li üyelere her ay düzenli bir şekilde 2 bin 500 lira ödeme yapıldığı belirlendi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İMAR OYUNU DEŞİFRE OLDU

Meclis’te sol yumruğunu havaya kaldırarak, “ezilenlerin yanındayız” mesajı veren CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin eşi Battal İlgezdi’nin vurgun çarkı deşifre oldu. İstanbul Ataşehir Belediyesi’nin CHP’li eski Başkanı Battal İlgezdi’nin rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Akit, bomba bir bilgiye daha ulaştı. “Rezidanslar kraliçesi” olarak adını duyuran CHP’li Gamze İlgezdi’nin eşi Battal İlgezdi’nin belediye arazilerini parsellediği ve imar oyunlarıyla binalar dikerek nasıl haksız kazanç elde ettiği bir defa daha belgelendi.

Ataşehir’i rant merkezine çeviren Battal İlgezdi’nin başkanlığı döneminde, usulsüz imar düzenlemelerinde oy çokluğunu sağlayabilmesi için CHP’li meclis üyelerine sus payı verdiği ortaya çıktı. Ataşehir Belediye Meclisi’nde mevzuata aykırı imar düzenlemelerinde imzası olan CHP’li 11 üyenin maaş almalarının yasak olmasına rağmen düzenleme ödeme yapıldığı belirlendi. 3 yıl önce Ataşehir Belediyesi tarafından kurulan ATA-BEL şirketi aracığıyla fonlanan CHP’li üyeye her ay 2 bin 500 lira maaş ödendiği tespit edildi.

YOLSUZLUKLARI BİR BİR ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

AK Partili üyelerin skandalı deşifre etmesinin ardından verilen önerge ile ödemelerin durdurulduğu öğrenildi. Bir yıl boyunca Ataşehir Belediyesi’nden maaş alan 11 meclis üyesinin 10’unun halen meclis üyeliği devam ettiği bildirildi. CHP’nin her fırsatta AK Parti’yi yolsuzluk yapmakla suçlamasının altındaki asıl nedenin de kendi belediyelerindeki yolsuzlukların üstünü örtmek olduğu ifade ediliyor.

BATTAL BUZ KESTİ

Kılıçdaroğlu’nun kızı ve özel kalem müdürünün isminin de karıştığı ‘Buz Rezidans’ skandalı sonrası CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ‘görevi kötüye kullanmak’, ‘haksız kazanç sağlamak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘gerçeğe aykırı belge düzenlemek’ suçlarından İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınmıştı. İlgezdi’nin kamuyu milyarlarca lira zarara uğrattığı tespit edilmişti. Ataşehir’deki vurgunun, CHP’de 1994’teki İSKİ skandalından sonraki en büyük belediye vurgunu olduğu belirtilmişti. Görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi’yi savunan Kılıçdaroğlu ise, onunla birlikte miting düzenleyip gövde gösterisi yapmış ve CHP Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte, “Ben eski maliyeciyim. Mal nasıl götürülür ben çok iyi bilirim” demişti.