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Kalbinizi gripten koruyun

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, “Birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebiliyor. Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabiliyor” dedi.

18 Aralık 2018 Salı 22:16
Kalbinizi gripten koruyun

Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonların da kalp krizini tetikleyebileceğini belirtti. 

Doç. Dr. Murat Yalçın, kalp hastası olanların, özellikle kış aylarında enfeksiyonlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Enfeksiyonlar ile Kalp-Damar hastalıkları arasındaki ilişki uzun zamandır biliniyor. Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi gribal enfeksiyonlarda da vücudun savunma mekanizmaları devreye giriyor ve inflamasyon dediğimiz yangı oluşuyor. Oluşan bu yangı kalp damarları üzerinde bulunan stabil plaklarda hasara neden olabiliyor, kan akışkanlığını veya kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel fonksiyonlarını bozabiliyor. Yine oluşan bu yangı tansiyon düzensizliklerine neden olabiliyor. Ayrıca gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara bağlı tansiyon yükseklikleri oluşabiliyor. Sayılan tüm bu nedenler kalp-damar sistemi ile ilgili istenmeyen olaylara neden olabilir” dedi.

GRİBAL ENFEKSİYONLAR KALP KRİZİNİ TETİKLER Mİ?

Doç. Dr. Yalçın, birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonların da kalp krizini tetikleyebildiğini söyleyerek, “Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabiliyor. Enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı çeşitli toksinlere bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor. Enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacı artıyo. Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Ancak özellikle bilinen kalp hastalığı olan bireylerde toksinlere bağlı olarak oluşan tansiyon düşüklüğü ve damarların yüzeyini kaplayan endotel'de meydana gelen bozukluklar sonucu kalp; hem dokuların hem de kendini yeterince besleyemeyebiliyor ve kalp krizi oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.

KALP RAHATSIZLIĞI OLANLAR ENFEKSİYONLARA DİKKAT ETMELİ

“Kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın özellikle kış aylarında enfeksiyonlara dikkat etmeleri gerekiyor” Doç. Dr. Yalçın, “Düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanında düzenli el yıkanması ve hastalıklı kişilerle mümkün olduğunca az temasa dikkat etmeleri gerekiyor. Yıllık grip aşısı ve zatüre aşısı yapılması önemli bir koruyuculuk sağlıyor” dedi.

NASIL BİR TEDAVİ UYGULANIYOR?

Doç. Dr. Yalçın tedavi hakkında şunları söyledi: “Enfeksiyona yakalanmış kalp hastaları tedavilerini mutlaka bir doktor önerisine göre yapmalı. Çoğu enfeksiyonlar viral kökenli olmasına rağmen maalesef uygunsuz antibiyotik kullanımı çok yaygın. Viral enfeksiyonlarda istirahat ve bol sıvı tüketilmesi önemli. Enfeksiyon tedavilerinde kullanılan ilaçların kalp-damar sistemi üzerine yan etkileri ve hastanın kullandığı diğer kalp ilaçları ile etkileşimleri olabiliyor. Bu nedenle muayene sırasında bu hastaların doktorlarına kalp hastası olduklarını ve kullandıkları ilaçları mutlaka belirtmeleri gerekiyor.”  dedi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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